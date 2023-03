Football (P4B): face à Hamoir B, Anthisnes veut prouver qu'il a changé

Le 23 octobre dernier, Alex Liebens enfilait pour la première fois son costume de coach à Anthisnes. En face, l’adversaire se nomme Hamoir et laisse forcément de mauvais souvenirs aux Anthisnois qui s’étaient inclinés logiquement 0-2. Un peu plus de quatre mois plus tard, la donne a bien changé. "On est métamorphosé", assure le coach anthisnois. Il est vrai que son équipe reste sur un probant douze sur quinze et peut encore prétendre à une place dans le Top 5. "C’est l’objectif prioritaire depuis que je suis arrivé ici. Quand on regarde d’où on vient, les gars réalisent un boulot magnifique, confie Alex Liebens avant d’évoquer son prochain adversaire. Même si c’est un derby face à des amis, ça reste un match comme un autre et on ne doit pas se mettre de la pression. Ce serait dommage de louper le coche mais une défaite ne serait clairement pas une catastrophe car nos concurrents pour le Top 5 doivent encore se rencontrer. Hamoir aura davantage de pression que nous."