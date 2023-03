Football (P2A) - "On va tout donner pour maintenir Amay" insiste Greg Dufer avant le match crucial face à La Clavinoise

C'est le mois de vérité pour Amay qui accuse six points de retard, avec un match de moins, sur le premier non relégable et qui entame une série de rencontres face à des concurrents directs: La Clavinoise, Ouffet, Verlaine B ou encore Burdinne. "On va tout donner pour maintenir Amay en P2", avance Grégory Dufer dont l'équipe reste sur un 0/12 en 2023. "Face aux top équipes de la série les gars ont fait bonne figure mais la pièce est chaque fois tombée du mauvais côté, poursuit le mentor mosan qui devra composer sans quatre joueurs suspendus. Ils devaient l'être la semaine passée à Jehay mais on sait ce qui s'est passé. Et comme le règlement ne prévoit pas que la suspension soit effective à l'occasion du report de cette rencontre (NDLR: prévue le jeudi 6 avril), c'est sans Santoro, Amanaki, Buana et Dupuis que nous jouerons cette importante rencontre face à La Clavinoise. Et ça m'ennuie, oui, parce que les deux premiers ont marqué nos quatre derniers buts face aux Xhoris, Braives et Momalle. Mais c'est ainsi, il faut l'accepter."