Football - P2A: Jehay, le monde après Philippe Gustin

Philippe Gustin ne sera donc plus sur le banc jehaytois à partir de ce dimanche mais il sera dans le cœur et dans la tête de tous ses joueurs, dirigeants et supporters, eux qui l'ont accompagné vers sa dernière demeure ce vendredi. Depuis l'annonce de son décès inopiné samedi dernier, le groupe jehaytois a dû s'adapter à cette dramatique circonstance. "Dimanche dernier, à l'heure où nous aurions dû affronter Amay, nous sommes allés déposer un bouquet de fleurs sur le banc des réservistes et nous recueillir à la mémoire de notre coach, explique Adrien Vanhove. Ce mardi, avec le groupe de P4 et l'équipe féminine, nous nous sommes rendus au funérarium puis nous avons tous rejoint le terrain où, ensemble, nous avons relâché la pression lors d'une séance de footing que nous avons prolongée autour d'un repas. Et ce jeudi, avec Grégory Poisquet, j'ai dispensé une séance plus ou moins classique bien que nous ayons à nouveau beaucoup parlé. Mais j'ai senti le groupe concentré et avide d'aller au bout des objectifs que Philippe avait définis. "