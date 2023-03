Football - P1:Match à six points face à Ougrée pour un Faimes dans l’inconnue

Par les temps qui courent, les changements de joueurs et d’entraîneurs sont tellement fréquents que ceux-ci se passent finalement dans un certain anonymat. Et pourtant, l’annonce du remplacement de Franck Walo par Manu Papalino à l’issue de la saison à fait du bruit, beaucoup de bruit. Et à quelques jours seulement d’une des rencontres les plus importantes de la saison pour Faimes face à Ougrée, l’heure est à la solidarité. Car en s’imposant face aux promus, les Étoilés pourraient revenir dans la course au maintien et réaliseraient surtout un superbe 7/9.