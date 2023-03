Football - P1: Wanze/Bas-Oha à la recherche de son insouciance

Il est vrai que depuis début mars, les termes "montée" et même "titre" sont abordés par les Wanze/Bas-Ohatois alors que ce n’était pas le cas jusque-là. "Certains pouvaient douter et on a essayé de les remettre sur le bon chemin, précise Jean-Yves Mercenier. C’est à nous de faire le travail. S’il le faut, on ne regardera plus le classement."

Il faut dès lors relancer la machine face à une équipe qui lutte pour sa survie dans cette élite provinciale. " Hombourg est une équipe très bien organisée défensivement avec des offensifs qui partent rapidement vers l’avant. Et elle peut embêter beaucoup de formations, ce sera à nous de faire sauter le verrou, pointe Jean-Yves Mercenier. Il faut simplement profiter de notre deuxième place et confirmer notre belle saison. Car, pour nous, en remportant la première tranche, on a déjà rempli un très beau challenge." Et le deuxième n’est pas difficile à trouver: décrocher cette montée dont les Mosans rêvent secrètement..

Arbitre: Frédéric Habets, assisté de Tommy Deswysen et Arno Nzesseu Tchoutouo.

WANZE/BAS-OHA: H.Tombal, Beaujean, Rasquin, Adam, Denorme, Bisconti, Moureaux, Moulin, Mottet, Gilson, Honay, Carraro, Goosse, Louis, Pessotto. Henrotte est Neerdael sont blessés.