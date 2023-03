Football - P1: S'il défait Aubel, Hannut peut faire une belle opération en vue du tour final

Comme l’on sait que les deux premiers de cette P1 monteront automatiquement à l’échelon national, le tour final concernera les équipes classées de la 3e à la 6e place. Une sixième position qu’occupe actuellement Hannut, menacé par Aubel, Fize, Melen, Beaufays et Eupen. Et c’est justement leur plus proche poursuivant que les hommes de Marco Crotteux affrontent ce dimanche. "Il n’y a qu’un seul résultat possible, c’est la victoire, insiste celui qui devra faire l’impasse en tant que joueur à cause d’une maladie. Il faut être honnête, c’est un match hyper décisif. Soit on fait le trou, soit ils repassent devant en cas de victoire. Et pour la dynamique, il faut s’imposer avant de pouvoir compter sur certains retours."