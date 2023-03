Football (P1) - Sam Georges taille patron à Geer: "Ma place centrale demande plus de communication"

Habitué à prendre place plus à gauche, l’ancien Sprimontois s’est vite adapté à ce nouveau rôle. "J’ai plus le profil pour jouer dans l’axe qu’à gauche où il est mieux d’avoir plus de vitesse, reconnaît celui qui sera sans doute le défenseur geerois possédant le plus d’expérience de la série la saison prochaine suite au départ de Grosdent. Cela ne me fait pas peur, mais je sais aussi rester à ma place. Même si Kevin Aerts s’en va, nous aurons un gardien expérimenté. Il y a aussi des joueurs plus âgés dans le noyau. "

Il n’empêche, avec Sam Georges au centre de sa défense, Geer n’a pas connu la défaite. De là à y voir un lien de cause à effet, il y a un pas que nous ne franchirons pas. Mais les Hesbignons sont ainsi revenus à conq longueurs de la deuxième place de Wanze/Bas-Oha. "Je n’ai pas envie de dire que je n’y crois pas, rétorque Nicolas Henkinet. On ne va se priver de rien. Mais au vu de l’évolution des choses, ce serait bête de ne pas y croire. On va jouer notre chance. " "Mais on n’en parle pas dans le vestiaire, ajoute le défenseur de 21 ans. On essaye simplement de gagner chaque match et de conserver notre place au tour final. Notre saison est déjà réussie, cela ne sert à rien de se mettre une pression inutile. On peut juste terminer cette année de la plus belle des manières."

Pour cela, il faudra sans doute décrocher une nouvelle victoire face à Beaufays. "Une équipe pas facile à manier sur son synthétique. Chez nous, ce sera différent, mais ils possèdent de belles individualités. C’est à nous de profiter de leur creux ", souligne le coach geerois. "C’est vrai qu’ils étaient dans une autre spirale lors de l’aller, complète Sam Georges. Et on avait décroché un bon point. " Et quand on sait que l’arrière central va retrouver plusieurs anciens coéquipiers de Sprimont B, il pourra tuyauter son coach. Quand on vous avait dit qu’il était important…

Arbitre: Fabien Laforge, assisté de Serge Delube et Raphaël Torreborre.

GEER: Aerts, Georges, Vigil Bajo, Henquet, Grosdent, Messina, Cokgezen, Docquier, Fadda, Vervoort, Bekaert, Vandebosch, Coulon, Mattè, Warnotte. M.Philippe, Bouhriss et Delvaux sont suspendus.