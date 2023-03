Car si Fize est à neuf longueurs de la troisième place, les Sang et Marine ne possèdent que neuf points d’avance sur la 14e place. Et après ce déplacement à Elsaute, c’est un triptyque crucial qui les attend avec des affrontements face à Ougrée, l’UCE Liège et Sprimont B. " Et si nous sommes battus par une de ces équipes, ils reprendront des points sur nous. En faisant les comptes, je pense qu’il nous faut encore six points pour assurer notre maintien tout en ne perdant pas contre ces équipes-là (NDLR: Fize doit aussi affronter Faimes d’ici la fin de saison)", analyse le mentor fizois.

D’autant que le déplacement de ce dimanche n’est pas piqué des vers puisque c’est le leader qui va accueillir Fize. "Une équipe très forte qui reste sur une équipe impressionnante. Après, dans le foot, tout est possible, tente de positiver Jean-Guy Eyckmans. Si l’état d’esprit est comme à Wanze/Bas-Oha, je n’ai pas peur. S’il est comme contre Geer, j’ai déjà plus peur. Et s’il est comme jeudi à l’entraînement, on va prendre dix goals. " Reste à voir quel costume les hommes du président Wautelet vont enfiler dimanche.

Arbitre: Mamadi Kourouma, assisté de Cosmin Ionut Negura et Dominique Klemczak.

FIZE: Kuhne, Damsin, Demaerschalk, Gillard, Wynants, Reuter, Ki Vieira, Vandervost, Denruyter, Ledure, Licour, Erivelton, Mihesso, Peeters, Mignon. Firquet (raisons privées) est absent. Eyckmans et Wagemans sont suspendus. Nzembo (contracture) est blessé.