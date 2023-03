Football - D3B: Désormais à Sprimont, Reda Cokgezen aurait pu rendre de fameux services à Huy

Dans les rangs des Carriers, deux vieilles connaissances de Huy: Julio Gashi et Reda Cokgezen, tous deux au club lors du précédent exercice. Et le second cité est sur un véritable nuage, lui qui fait partie du Top 5 des meilleurs buteurs de la série. "On les apprécie tous les deux, raconte Axel Marchand. Pour parler de Reda, il a pris une énorme place offensive à Sprimont, je suis vraiment content pour lui. Ce sera une menace pour nous car je sais qu’il sera très motivé."

Ce n’est pas le grand frère d’Adil, joueur de Geer, qui dira le contraire, lui qui aurait sans doute pu rendre de fiers services aux Hutois cette année. " J’aurais peut-être fait du bien à cette équipe, opine-t-il. Mais je sais aussi que Huy n’a pas un jeu fort porté vers l’avant, c’est différent de Sprimont. "

En effet, les Sprimontois possèdent la troisième meilleure attaque de cette D3B. En face, Huy a la cinquième défense la plus imperméable. On se dirige donc vers une opposition de styles, non ? "C’est vrai que j’aime bien voir Sprimont évoluer, souligne Axel Marchand. Ça va être un chouette match, je le sens. Et je pense que, comme à l’aller (NDLR: victoire 4-2 de Huy), il y aura des buts. Mais je suis persuadé qu’on prendra le dessus car nous sommes plus solides défensivement." "C’est vrai qu’il faudra que nous poussions, mais sans nous découvrir sous peine de se prendre des contres comme au match aller, pointe Reda Cokgezen. En tout cas, Axel (NDLR: Marchand) ne doit pas être trop confiant car il sait bien que je suis quelqu’un d’imprévisible. "

Et il est vrai que début décembre, l’avant sprimontois avait trouvé le chemin des filets. Mais Huy encore plus. Ce qui est rare. Mais pas non plus impossible.

Arbitre: Franck Tanko, assisté de Kokou Azianou et Romain Delrée.

HUY: Marly, L.Loyaerts, David, Morana, Kabombo, De Castris, Papalino, Nzoigba, Frantim, Raia, A.Loyaerts, D.Boussard, Pollina, Mibenge, Muaremi.