Football (D2 ACFF) - Rodrigue Rihon: "Je crois encore au maintien de Waremme"

Pour analyser cette rencontre, nous avons interrogé Rodrigue Rihon, l’une des rares satisfactions de ce noyau. Titulaire depuis l’intronisation du coach wawa, le jeune arrière latéral, arrivé en provenance du RFC Liège, s’est directement intégré au groupe et déboule désormais sur son flanc avec un certain succès. "Je me suis très vite intégré et j’ai eu de la chance d’être directement titulaire sous Henri Verjans. Je me sens bien du côté de Waremme et même si je n’ai encore rien signé au club, je lui donne ma priorité. Sur le terrain, j’ai été formé comme latéral dans un 4-3-3 mais faire piston m’ouvre des espaces et privilégie mon jeu offensif. "

Par rapport à son adversaire, le joueur né en 2002 n’était pas présent lors du partage (1-1) de l’aller. Mais grâce à l’avis de ses équipiers, il se fait une idée précise de ce qui l’attend ce week-end. "Seraing B est une jeune équipe qui joue très bien au football avec une certaine technique. C’est peut-être le genre d’équipes qui peut nous convenir. De toute manière, nous n’avons pas le choix, on se doit de s’imposer. Si je crois encore au maintien ? Oui, j’y ai toujours cru et tant que ce n’est pas foutu, il faudra se battre. Il faut jouer du mieux qu’on peut et vu le centre de formation derrière nous, on se doit de tout donner jusqu’à la dernière seconde. "

Et si le latéral sait que la tâche sera ardue, il pronostique tout de même une victoire 0-2 et c’est tout le mal qu’on lui souhaite.

Arbitres: David Bertholet, assisté de Salih Ödemis, Mostapha Chakouath.

WAREMME: Lemire, Saint-Mard, Bourard, Deflandre, Merchie, Laruelle, Gueye, Dichiara, Angiulli, Rihon, Lapierre, Lucania, Julin, Étienne, Lannoy.