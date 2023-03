Football - D2 ACFF: François Timmermans se méfie de son ancien club

François Timmermans, comment analysez-vous cette rencontre ?

En temps normal, c’est toujours une rencontre du top, entre deux équipes qui sont désormais habituées à la D2 ACFF. Je pense que de notre côté, on peut qualifier cette rencontre de piège car Hamoir est une belle équipe qui connaît des difficultés liées à la perte de son président et qui, émotionnellement, est dans le dur. Maintenant pour le même prix, ils peuvent battre Verlaine et les autres équipes. Je pense qu’ils sont surtout en manque de confiance.

Du côté de Warnant, comment aborde-t-on cette dernière partie de championnat dans la peau de leader ?

Vu que l’objectif initial de jouer la colonne de gauche est déjà atteint, nous sommes complètement décontractés. On veut s’amuser en semaine à l’entraînement et le week-end. On essaye de produire ce que l’on sait faire, à savoir une belle combativité et y aller à fond.

Le fait de savoir que vous resterez quoi qu’il arrive en D2 ACFF, est-ce un frein ou un avantage sur le terrain ?

Dans un sens, ça reste un frein car on dit quand même à des gars qui sont meilleurs sur le terrain qu’ils n’ont pas le droit de monter mais maintenant, ça nous enlève toute la pression donc ça reste tout de même un avantage pour nous.

Un petit mot sur Hamoir pour qui vous avez joué de nombreuses années. 0 sur 12, est-ce inquiétant ?

Non, je ne pense pas. Ils ont des joueurs d’expérience et un staff qui connaît par cœur la série. J’espère qu’ils vont rebondir au plus vite… après notre match (rires). Maintenant, quand on parle de maintien pour cette équipe, je trouve qu’on lui manque de respect. Ils n’ont que six points à prendre pour se sauver, c’est donc se foutre d’eux que de parler comme cela. Je suis même persuadé qu’ils finiront dans la colonne de gauche.

Avez-vous encore un ou plusieurs amis dans l’équipe ?

Il me reste de bonnes connaissances, oui. Je n’ai de toute manière que des éloges à faire sur ce club.

Un pronostic pour cette rencontre ?

On va essayer de faire du Warnant et donc de gagner 0-1. Mais il faudra être solide.