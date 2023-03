Football (D2 ACFF): Christophe Nézer - Sami Choukri, les infiltrés du derby de Stockay/Verlaine

Christophe Nézer et Sami Choukri, vous étiez présents la saison dernière dans le camp opposé. Que représente ce derby ?

C.N: Ça reste un match particulier, surtout vu la séparation compliquée avec Verlaine. J’habite depuis peu à Saint-Georges donc je prends, encore un peu plus, la mesure de ce derby. Tout le monde en parle au club. À titre personnel, il n’y a aucune revanche. On reste sur deux revers contre eux et on a envie de remettre les pendules à l’heure.

S.C: C’est une rencontre que tout le monde attend. Malheureusement, je n’ai pas pu m’exprimer la saison dernière avec Stockay à cause de mon genou, mais je connais très bien le président (NDLR: Jean-Pierre Dalla Costa) ainsi que Maglio et Jurdan.

Christophe, le Verlaine que vous avez quitté en fin octobre 2021 a bien changé.

Ils ont enfin pris conscience de leurs capacités. Que ce soit au niveau des infrastructures ou des jeunes, Verlaine c’est le top. Quand je suis arrivé dans ce club, j’ai tout de suite compris qu’il y avait beaucoup de potentiel et j’avais essayé de voir plus grand pour Verlaine. Ça avait fait partie de mes nombreux débats à l’époque (rires).

Sami, Stockay est complètement revigoré depuis quelques semaines.

Je ne suis pas surpris du tout. À l’aller, même si on a gagné 3-0, ils avaient livré un gros match. Quand j’ai vu jouer cette équipe et avec les renforts annoncés, je savais que Stockay allait enchaîner un moment ou un autre. C’est bien pour la région d’avoir de telles équipes.

Vous êtes tous les deux titulaires indiscutables avec votre club.

C.N: J’ai rarement évolué dans une équipe qui jouait aussi bien. Chaque semaine, on livre un football attrayant et tous les gars prennent du plaisir et ça se ressent. Le travail paye enfin ses fruits.

S.C: Après deux ans sans jouer, je suis soulagé de livrer une saison presque pleine. Néanmoins, je reste sur ma faim car je peux donner encore plus. Durant ce deuxième tour, je n’ai pas connu de blessure. C’est positif mais je dois encore enchaîner.

Pour finir, un petit prono ?

C.N: On va gagner 2-0. Si je marque ? La célébration risque de durer quelques minutes (rires).

S.C: Je n’aime pas donner des pronos mais on va s’imposer dans la douleur. Cette victoire pourrait complètement nous soulager.