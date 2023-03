Basket-ball (TDM2): Comblain lance son sprint final vers le titre ce samedi 18 mars 2023

Pas trop de panique donc pour Princen et ses coéquipiers qui n’ont pas vécu une semaine trop compliquée.

"On a effectivement proposé un programme light aux joueurs en supprimant un entraînement. Ce n’est pas un manque de respect envers notre adversaire mais j’ai senti que, mentalement, les joueurs avaient besoin de ce repos et qu’ils étaient de toute manière prêts pour leur rencontre. On est dans une dynamique parfaite actuellement avec tous les joueurs connaissant leur rôle, toutes les tactiques offensives et défensives. Je n’ai plus à corriger ce groupe qui est désormais parfaitement en place et je pense que cela va aller. Nous connaissons notre adversaire et quoi faire contre eux, même s’ils se sont renforcés. J’espère ne pas me tromper, on verra samedi soir", nous confiait le coach de Comblain.

Autoritaire depuis le début de la saison et avec une telle maîtrise à domicile, Comblain devra encore composer sans Hounhanou mais récupérera Malempré en distribution. "On espère que la salle sera remplie pour continuer à aller de l’avant. Ensuite, ce sera Woluwe, un très gros adversaire et il faudra impérativement se préparer de manière différente pour résister à leur intensité. Puis ce sera la venue d’Oostkamp, notre dauphin, un moment que tout le monde attend", concluait un Ludovic Humblet qui sait aussi que les visiteurs sont toujours en course pour sauver leur tête dans la division et qu’ils ne débarqueront pas en victimes consentantes.