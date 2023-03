Basket-ball (R1): Waremme peut déjà être champion ce samedi soir à Loyers

"C’est peut-être un titre honorifique mais tout le monde sait que cela prouvera que nous sommes l’équipe la plus forte de cet exercice, nous confiait un Alban Angelucci qui ne pouvait rêver plus belle récompense pour sa première saison au coaching.

"Mais il reste encore une victoire à aller chercher (NDLR: ou une défaite de Cointe — Waterloo) et on sait que ce ne sera pas facile. Car, même si nous n’avons qu’une défaite au compteur, presque tous les matchs ont été disputés. Alors on ne va pas commencer à se mettre la pression pour cette dernière étape. Nous allons dans la salle d’une top équipe au noyau très complet et qui tourne bien. Ce ne sera pas simple de gagner mais on va tout faire pour le faire."

Un nouveau challenge et la première occasion officielle de décrocher cette magnifique récompense pour un groupe qui sera peut-être au complet.

"Nous serons dans la même configuration que la semaine dernière. Moray sera toujours diminué mais présent. Pour Martin Ceulers, il a été manipulé au niveau du dos et on verra si cela fait effet avant le match. Pour le reste, le groupe sera en ordre de marche. Et il faudra faire un gros match pour prendre le dessus sur Loyers même si le jeu de cet adversaire nous conviendra mieux que celui des jeunes d’Esneux Saint-Louis qui nous a mis en difficulté la semaine dernière. Maintenant, encore une fois, pas de pression sur nous, si on vient à être battus dans cette salle, on aura encore une chance par la suite."

Swolfs rejoindra Loyers

Le prochain match des Wawas sera, à domicile, lors de la venue d’Ans, les derniers de la série. A noter que Loyers a annoncé vouloir jouer les play-off et vient de recruter Swolfs en provenance de Haneffe.