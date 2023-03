Basket-ball (P2): Wanze-Comblain, un duel pour le titre ce dimanche 19 mars 2023

Reste que pour clarifier la situation et s’ouvrir les portes vers un retour au sein de l’élite provinciale, Wanze est déterminé à remporter ce match au sommet comme lors du duel aller: 68-76. Une nouvelle victoire et il ne restera ensuite plus qu’un dernier pas à faire pour sabrer le champagne.

Dans l’autre sens, suite à son revers surprise la semaine dernière, Comblain n’a plus la moindre marge de manœuvre. Il faut aller battre les Sucriers dans leur propre salle, reprendre l’avérage et espérer avoir gain de cause au niveau judiciaire. Si tel est le cas, la lutte pour le titre sera relancée… même si Wanze gardera toujours les faveurs des pronostics.

Évidemment, en toile de fond de ce duel au sommet, on sera attentif au duel fratricide entre les de Liamchine. Dans les deux effectifs, Sacha et Clément ont un rôle central et seront sous tous les feux des projecteurs. Les Paulus d’un côté, la paire Hamaide-Cybers de l’autre, ils sont nombreux à également pouvoir faire basculer une rencontre qui devrait attirer la grande foule.