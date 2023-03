Et pour commencer cette rencontre, bonne nouvelle avec la présence d’un Lussadissu enchaînant les paniers tout comme Bremer revenant de sa suspension. 12-15 dans le premier quart, les Villersois allaient alors passer par dix excellentes minutes. Les meilleures depuis longtemps avec une défense de fer n’autorisant plus que onze unités, soit le même total qu’un Lussadissu continuant son travail de sape pour faire le break avec un 23-40 surprise à la pause.

Tout semblait bien lancé pour Rappe et ses coéquipiers mais, encore une fois, le groupe allait connaître un terrible passage à vide. "Avec la blessure de Vercautetren et quelques rotations, on a vu notre jeu disparaître et les locaux enchaîner les paniers faciles", regrettait un coach qui voyait même une pluie de panier à trois points ramener les locaux à égalité.

Un retournement complet de situation et une rupture qui aurait encore pu se produire. " Heureusement, exceptionnellement, nous n’avons pas paniqué. On a réussi à relancer la machine avec quelques stops en défense tout en allant chercher les lancers pour refaire la différence. Les joueurs méritent cette victoire", concluait Damien Deblond, content de ses troupes.