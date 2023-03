Basket-ball (Coupe AWBB): les jeunes villersoises à 40 minutes du rêve

"Nous n’avons pas organisé de car puisque tout le monde aura des obligations différentes après la rencontre. Mais on espère avoir des supporters pour nous aider dans cette rencontre ouverte qui sera sans doute belle à voir."

Car le mentor des Rouges a analysé le jeu de son adversaire. "J’ai regardé la demi-finale que Ganshoren a remportée contre une équipe qui avait un jeu un peu similaire au nôtre. Les Brabançonnes sont grandes et on notamment une joueuse très tonique qui capte énormément de rebonds. L’une des deux clés de cette rencontre sera de réussir à contrôle au maximum ce rebond. Ensuite, il faudra réussir à directement jouer avec nos atouts, la vitesse et la technicité. Pour cela, c’est la clé principale de cette rencontre: la gestion des émotions. Tant en demi-finale de cette coupe qu’en Trophée Tilia, nous avons vécu des rencontres serrées parce que nous n’avons pas réussi à directement nous libérer mentalement. Cette fois on a tenté de lever un maximum de pression même si on sent, depuis des semaines, que les filles connaissent l’enjeu de cette rencontre. Avant de parler de résultat, on veut avant tout montrer nos qualités."