Adam Bouarfa (Solières) à la recherche du temps perdu: "Avec mon potentiel, je peux faire beaucoup mieux"

"La saison passée, j’ai été éloigné des terrains pendant six mois à cause de plusieurs déchirures. Jusqu’à présent, c’est la période la plus dure de ma carrière", explique l’intéressé.

Si chez les Soliérois Adam Bouarfa se contente d’un rôle de remplaçant, il n’en reste pas moins motivé.

"Honnêtement, en arrivant ici, je m’attendais à mieux au niveau du temps de jeu. Avec le potentiel que j’ai, je peux faire beaucoup plus dans ce championnat. Mais je suis conscient que je dois encore emmagasiner pas mal d’expérience. La saison est très compliquée pour tout le monde, mais il faut tout donner et moi le premier, assure le joueur offensif. Je n’ai pas pu montrer toutes mes capacités mais je veux garder le positif et aller de l’avant."

Une mentalité qui devrait permettre à Adam Bouarfa, titulaire à quatre reprises cette saison, de taper dans l’œil de son coach. "Le travail payera un jour quoi qu’il arrive, dit-il. Ma situation est frustrante mais je n’ai pas le choix que d’accepter et de tout faire pour prouver au coach qu’il a eu tort."

Et cela commence avec la réception de Meux, dimanche. Une formation qui reste sur un excellent 15 sur 18. "Ce sera un match semblable à la semaine dernière face à Warnant. Dans notre position, on ne doit plus se poser de question. Il faut rester positif, même si ce n’est pas évident", glisse Adam Bouarfa.

Solières n’est pas encore dos au mur mais la bande à Pascal Bairamjan a plus que jamais besoin d’engranger des points après trois revers de rang. Si Adama Bouarfa sera bien présent Chemin Perwez, ce ne sera toujours pas le cas de Christopher Verbist, toujours hospitalisé après son choc à la tête. "On a tous été choqués de vivre ça en direct à l’entraînement, d’autant que Christopher est l’un des joueurs les plus importants dans le noyau. Cet accident a ressoudé l’équipe et on jouera encore pour lui dimanche." Aux Soliérois de le prouver sur le terrain face à l’un des adversaires les plus réguliers de la série.

Arbitre:

SOLIÈRES: Lokando et Jiyar sont incertains, Verbist est blessé. Le reste du noyau est disponible.