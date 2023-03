Tennis de table (P2) - Viamont B décroche son premier succès

En P2C, Saint-Georges D s’est imposé dans la douleur face à une formation d’Eupen qui ne s’est déplacée qu’à trois. Dans le même temps, le derby entre Viamont B et Renaissance, qui ne s’est déroulé qu’à six, a tourné à l’avantage des locaux. Il s’agit là de la toute première victoire des Amaytois cette saison. En P2D, Chiroux B a déclaré forfait face à Robertville. Wanze C s’est offert une belle victoire dans le derby contre Templiers. Un succès important pour les Wanzois qui restent dixièmes au classement.