Tennis de table (P1) - Très mauvaise opération pour Tihange A

Engagé depuis le deuxième tour dans une course-poursuite pour se sauver dans cette élite provinciale, Tihange se présentait dans la salle d’Aubel avec l’espoir de réaliser un petit miracle. "Si on veut rester en P1, il faut gagner", déclarait, à juste titre, Stéphane Klaric. Les Tihangeois, qui restaient sur deux succès de rang, ne sont malheureusement pas parvenus à enchaîner une troisième victoire de suite. La faute à une formation d’Aubel un cran au-dessus et qui a pu compter sur un Christophe Simon des grands soirs. "Aubel, c’est très fort à domicile. Quand ils évoluent à ce niveau, nos adversaires peuvent jouer le Top 3 dans la série. Et puis, de notre côté, on est complètement passé à côté de notre sujet au début du match, explique Stéphane Klaric qui n’avait pas vraiment la tête au ping. Dès la fin de mon premier match, on m’a annoncé le décès de Philippe Gustin (NDLR: l’entraîneur de Jehay au football décédé samedi soir), qui était mon chef depuis quinze ans. Cette annonce m’a vraiment coupé bras et jambes et je n’avais plus envie de jouer."