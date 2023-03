Tennis de table (N3 & W-B): Saint-Georges n’est plus qu’à un partage de la deuxième nationale

Nouveau succès pour Saint-Georges , qui n’a pas tremblé face à Berlaar. "On a passé une soirée tranquille, explique Clément Bilas. Malheureusement, on est tombé sur adversaires peu sympathiques. Pour la première fois depuis que je joue au ping, ils n’ont pas voulu boire un verre et sont repartis sans nous saluer, c’est dommage… Il y avait un peu de frustration de leur côté et j’ai cru comprendre qu’un joueur n’avait pas envie d’être présent." Qu’à cela ne tienne, les Saint-Georgiens ont désormais neuf orteils en deuxième nationale. Sur ses trois dernières rencontres, le club hesbignon devra réaliser au minimum un partage pour assurer sa deuxième place synonyme de montée. Samedi, Saint-Georges se rendra à Manage, le leader qui n’a pas encore perdu cette saison. "Un match qui s’annonce passionnant avec pas mal de monde" , note Clément Bilas.