South Belgian Rally: test grandeur nature pour Pierre-Manuel Brasseur

Engagé avec sa fidèle Renault Clio Rally5, Pierre-Manuel Brasseur prendra le départ de l’épreuve avec comme unique objectif la remise en jambes au volant. "Avant la saison, on s’est dit qu’il n’y aurait rien de mieux qu’un rallye pour se préparer à un rallye, déclare le Marchinois de 22 ans. Pour nous, le South Belgian Rally tombait avant la première manche du championnat, on s’est dit qu’on y prendrait part pour une séance grandeur nature, d‘autant qu’on y a déjà participé il y a deux ans. "

Pourtant, pas question de se traîner sur les routes vressoises. Pierre-Manuel compte bien emmagasiner de l’expérience pour une éventuelle participation en championnat l’an prochain. "On n’a plus roulé depuis le Condroz et on sera équipé de pneus d’occasion, donc il va aussi nous falloir le temps de se relancer. Mais ce n’est pas pour autant qu’on va lever le pied, disons juste qu’on ne prendra pas de risques sur le rallye. Certains de nos adversaires seront également de la partie donc il faudra essayer de se battre avec eux pour déterminer où on se situe. "

En terrain connu

Malgré sa petite expérience du terrain, celle-ci ne devrait pas être un avantage pour le Marchinois. "Ce type de routes ne me convient pas parfaitement, c’est très rapide, large et parfois sinueux, avec de longues courbes rapides type circuit. C’est aussi un rallye propre, c’est rare quand on va dans les cordes. C’est assez différent de ce que l’on trouve au Condroz, aux Ardennes ou au Wallonie. Néanmoins, on s’y était bien amusé en 2021. "

Un titre en vue ?

En espérant trouver les budgets nécessaires pour y assurer sa présence, Pierre-Manuel réfléchit à la saison qui s’ouvre à lui. " On veut continuer sur le bon rythme qu’on avait l’an passé, avec notamment notre victoire au Condroz. On pense être en mesure de terminer sur le podium général, mais on rêve aussi du titre, tout en gardant les pieds sur terre."

Malgré la montée de quelques adversaires de l’an dernier en RC4, la concurrence restera intense. " Il reste Jeroen Catelin qui a terminé devant nous l’an dernier au championnat, par exemple. "