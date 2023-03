South Belgian Rally - Kevin Fernandez: "Prêt et motivé à en découdre"

Pour eux, pas de résultat en vue. Seul objectif de ce week-end, remettre tout en route. "On n’a plus roulé en course depuis le Condroz, il va nous falloir aussi du temps pour reprendre nos marques. On ne s’attend pas à jouer devant, ce n’est pas notre but, mais j’espère malgré tout qu’on parviendra vite à trouver notre rythme."

Programme bien chargé

Si ce n’est pas son premier programme complet, cette saison 2023 est pourtant la première pour Kevin Fernandez dans une auto de pointe avec Thibaud Mazuin. Mais même s’ils ont déjà une petite expérience avec la Skoda Fabia Rally2, cette saison sera dédiée à l’apprentissage. "On veut prendre le temps et se laisser le temps, commente le Villersois. On ne joue pas le championnat, on fait huit manches sur la saison, donc on n’aura pas cette pression. Notre objectif est donc d’en apprendre plus, sur nous et aussi sur la voiture."

Parmi les points à améliorer, Kevin Fernandez indique que le système de notes au sein de la voiture devra s’améliorer. "Il doit être plus détaillé, c’est l’un des conseils que notre ingénieur nous a donné lors du débriefing. Je pense qu’on pourrait encore davantage analyser les onboard fournis par les organisateurs avant chaque épreuve. "

Sur les dix manches prévues cette année, seule la nouvelle venue de Bertrix sera une découverte pour eux. " On a sélectionné des rallyes que l’on connaît et où on a déjà posé nos roues, ça va nous permettre de mettre à profit notre expérience dans l’approche de la vitesse. En fin d’année, si on a réussi à faire quelques Tops 5 voire un podium, je serai satisfait."