Cyclisme - Juan Lemestrez a passé le grand braquet

Sur ses deux premières compétitions, il s'est à chaque fois bien comporté. Il s'est d'abord classé dixième sur 120 à Sint-Maria Lierde avant de finir 25e sur un peloton de 135 éléments à Vollezelle, où Luca Wachaudez, de Bas-Oha, a pris une intéressante onzième place. "Cela s'est bien passé comme début dans ma nouvelle catégorie, explique-t-il. J'avais vraiment de bonnes jambes sur ma première course. J'avais comme ambition de rester bien placé à l'avant du peloton et cela a bien fonctionné. Dans le final, mon coéquipier Jarne Van Dijk est parti. Nous contrôlions derrière mais je savais qu'il était important d'aborder la dernière montée dans les premières places du peloton."

Il fait donc un sprint avant cette ultime ascension pour l'aborder aux avant-postes de la meute. "Cela a bien fonctionné car il y a eu une cassure et nous arrivons avec un peu d'avance sur le peloton. J'étais satisfait de cette première course. Un peu moins de la deuxième, à Vollezelle, où je ne me sentais pas en grande forme, sans trop savoir pourquoi." Ce qui ne l'a pas empêché de finir dans le Top 25.

Rassuré par cette entrée en matière, il va enchaîner ce samedi avec une kermesse en Wallonie, à Orroir, sur un parcours vallonné qu'il apprécie. "Cette année, j'ai aussi envie de découvrir des grandes courses, ajoute Juan Lemestrez. "C'est gai d'avoir des épreuves au nom des grandes classiques, comme Liège-Bastogne-Liège ou le Tour des Flandres. Le Tour du Valrommey, en France, me tente assez bien. Comme celui du Condroz, dans la région. Je suis plus attiré par les courses avec des montées que celles avec des pavés. Mais je ne demande qu'à découvrir. Jusqu'à présent, j'ai toujours été réserve pour les interclubs et c'est encore le cas pour la Guido reybroeck Classic de ce week-end. On verra quand je pourrai faire ma première !"

Outre apprendre et découvrir, que vise-t-il cette saison ? "Obtenir un podium serait pas mal. Et pourquoi pas une victoire ?"