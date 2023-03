Football (P4B) - Jean-François Nossin après sa nomination à la tête de Marchin: "Quoi qu'il arrive, nous serons ambitieux"

Du côté du club marchinois, on a ainsi opté pour l’expérience du frère de Medhy plutôt que pour la jeunesse d’Axel Marchand, qui n’effectuera ainsi pas son retour là où il avait débuté sa carrière d’entraîneur chez les seniors. "J’avais envie de retrouver n club structuré et ambitieux. Marchin est le choix idéal et on est rapidement tombé d’accord, poursuit Jean-François Nossin. J’ai apprécié le discours des dirigeants et je sais où je mets les pieds. J’espère évidemment que le club pourra monter en P3 mais ce ne sera pas un drame si je reste une saison en P4. "

Quoi qu’il arrive, le défi s’annonce immense pour l’actuel entraîneur d’Oleye. En effet, si Marchin ne parvient pas à s’extirper de la P4 dès cette saison, l’objectif sera sans conteste la montée dès l’année prochaine. En cas de promotion d’ici quelques semaines, Jean-François Nossin aura pour objectif de stabiliser l’équipe en P3. "Quoi qu’il arrive, nous serons ambitieux, annonce-t-il. J’irai déjà voir ma future équipe ce samedi à Remouchamps mais il n’est pas question de tout chambouler non plus. Oui, il y aura des arrivées, mais je ne sais pas encore vous dire qui. Concernant mon staff, on verra bien car mon T2, Alex Chasseur, pourrait bien rester à Oleye. "

Affaire à suivre donc mais nul doute que les dirigeants marchinois espèrent bien que Jean-François Nossin connaîtra, avec leur club, les mêmes succès qu’avec Oleye.