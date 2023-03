Football - P3A : Deux prolongations à Oleye

Toujours à la recherche d’un coach pour la saison prochaine s uite au futur départ de Jean-François Nossin, Oleye a tout de même décidé d’avancer dans la confection de son noyau. Et, ce jeudi, deux bonnes nouvelles sont tombées avec les prolongations de Joseph Perna et de Fabian Preud’Homme. Une bonne chose tant on connaît l’importance des deux hommes sur l’échiquier hesbignon.