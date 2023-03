Football - P1 : Jordan Marino quittera Faimes à l’issue de la saison 2022-2023

Si vous ne voyez plus Jordan Marino sur les différentes feuilles de match à Faimes, c’est normal. Le solide défenseur central, capable aussi d’évoluer dans le milieu et sur les flancs, a dû arrêter sa saison suite à un changement de boulot. Et pour la saison prochaine, si son envie de reprendre le football est grande, ça ne sera pas sous les ordres de Manu Papalino. Néanmoins, le joueur espère retrouver un chouette projet en vue de la saison 2023-2024 et sera attentif à toutes les propositions. Un solide défenseur sur le marché, donc, qui pourrait faire le bonheur de nombreux clubs.