Football - P1 : Henri Neerdael restera à Wanze/Bas-Oha

Absent depuis plusieurs semaines pour cause de blessure, Henri Neerdael manque beaucoup à ses coéquipiers dans le dispositif de Jean-Yves Mercenier. Mais que les supporters mosans se rassurent, ils pourront encore voir leur avant-centre favori l’an prochain au Stade Louis Manne car il a donné sa parole au club pour y rester une saison de plus. Une superbe nouvelle qui prouve encore un peu plus que Wanze/Bas-Oha va travailler dans la continuité.