Football - Dorian Boussard portera les couleurs de l’Union Hutoise

Petit à petit, le noyau de la future Union Hutoise prend forme. Et depuis ce jeudi soir, il compte un nom de plus puisque le jeune Dorian Boussard, révélation de la fin de saison dernière, poursuivre l’aventure dans le club fusionné. "Issu de notre école de jeunes, Dorian est un exemple de l’intégration en équipe première. D’abord attaquant prolifique de notre équipe B, Dorian a su s’imposer dans le noyau de première et marque de son empreinte lors du sauvetage de la saison dernière. Le comité est particulièrement heureux de cette prolongation. Elle va dans le sens de la mise en évidence de notre école des jeunes", confie le club dans un communiqué.