Football - "Ce sera aussi un test pour moi": Martin Aharrh revient sur sa première sélection avec les U23 du Togo

Direction donc le Maroc, dès ce lundi, pour y disputer un tournoi face à l’Ouzbékistan, la Côte d’Ivoire et la formation locale. Une belle occasion pour le jeune médian de 20 ans de se mettre en avant auprès du sélectionneur. "Franchement, cela va être une expérience incroyable. Il y a encore un mois, je n’aurais jamais cru cela possible, insiste Martin Aharrh. Je ne m’y attendais pas du tout et je suis évidemment très heureux. Je n’aurai rien à perdre, je prendrai ce qu’il y a à prendre. Tout ce que je sais, c’est qu’il va y avoir un sacré niveau. Ici, je joue avec des adultes et là, ce seront des gens de mon âge, cela va me changer car ce n’est pas le même football. Il devrait y avoir des joueurs qui évoluent déjà en D1, ce sera à moi de me mettre au niveau. Ce sera aussi un test pour moi."

Une première sélection nationale qui pourrait bien lui ouvrir, dans les années à venir et s’il continue de progresser ainsi, les portes de l’équipe A des Éperviers. "Il est encore trop tôt pour y penser. Je vais déjà réaliser ce stage-là et on verra bien. Je vais peut-être me rendre compte que le niveau est trop élevé. En tout cas, ce n’est que du bénéfice pour moi, explique celui qui pourra demander quelques conseils à son coéquipier Aladin Bizimana, qui a vécu pareille situation il y a peu. Je vais lui en parler, c’est certain. Il est bien placé pour me conseiller. Je vais aussi en toucher un mot à mon papa qui est au pays où il a une académie de football. "

C’est donc dans la foulée de la rencontre face à Hamoir que Martin Aharrh va quitter ses coéquipiers pour une durée de neuf jours. " J’abandonne un peu mon équipe pour le match face à Verlaine, cela m’ennuie un peu. J’ai dû faire un choix et cette opportunité n’arrivera peut-être qu’une seule fois dans ma vie." La rançon de la gloire, sans aucun doute !