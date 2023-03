Cyclisme - À Orroir, Guillaume Daix sera en terrain connu

Mais il parvient à jouer des coudes et à appuyer fort sur les pédales pour rester aux avant-postes. "J'ai abordé la première bosse avec des pavés en dixième position, continue Guillaume Daix. Ensuite, je me suis retrouvé un peu plus à l'arrière et j'ai directement été pénalisé, en étant gêné par une chute. Heureusement, il y avait tous les coureurs de la formation AG2R-Citröen dans cette chute et ils ont fait le forcing pour revenir."

Au fil des monts et des pavés, le peloton continue de s'écrémer et est réduit de presque deux tiers avant d'aborder le final. "Je me sentais encore très bien en fin de course, j'avais l'impression d'être encore frais, ajoute celui qui n'a pas osé attaquer pour cette première expérience. Cela m'a mis en confiance pour la suite de la saison car il y avait quand même 130 kilomètres. J'arrive dans le groupe pour la troisième place, mais une nouvelle chute me gêne au sprint et me prive d'un meilleur résultat. Et peut-être de mes premiers points UCI."

Il va enchaîner ce samedi avec une kermesse à Orroir. "Où j'ai gagné l'an passé", termine celui qui y sera donc en terrain connu.