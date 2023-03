Basket-ball (P1) - La Villersoise ne s’est même pas entraînée avant son déplacement à l'Union Bellaire

Une rencontre qui avait lancé la saison de Bellaire et marqué la fin des espoirs réels du groupe de Damien Deblond qui n’a ensuite plus jamais su raccrocher à un siège non éjectable. Officiellement, les deux derniers partiront en P2 mais on s’orientera vers trois équipes.

Et si on espère voir de l’orgueil de ne pas finir avant-dernier dans le regard d’Aldeghi et ses coéquipiers, aller s’imposer dans cette salle si particulière serait un exploit d’autant que les Blue Rabbits ont rameuté tous leurs supporters pour, parallèlement à cette rencontre, fêter l’anniversaire de leur coach.

Il devrait donc y avoir une grosse ambiance dans la petite salle. "Encore un paramètre négatif comme le fait que l’on ne s’est pas entraîné de la semaine. Le hall est occupé et je n’ai vu aucune motivation des joueurs à faire quelques kilomètres pour s’entraîner dans une salle que j’avais trouvée. Je ne vais pas me battre contre eux ! Maintenant, on aura peut-être la surprise de voir un groupe motivé et à l’écoute ce vendredi. On ne joue que vingt minutes. Si, par magie, le chiffre augmente, pourquoi ne pas avoir quelques ambitions", nous confiait le coach Deblond.

Pour l’année prochaine, Lussadissu a annoncé qu’il quittait le groupe comme Rappe, ce dernier étant évidemment sur les tablettes des autres clubs régionaux de P1… voire plus haut.