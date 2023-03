L’argent fait le bonheur de Gert et Iris Theunis

Depuis maintenant un peu plus de deux semaines et les Championnats de Belgique de cross disputés à Bruxelles, de nombreux athlètes ont tourné leur regard vers la saison sur piste. Et Iris Theunis, championne francophone et médaillée de bronze nationale, fait évidemment partie de ceux-là. Enfin, faisait. Car un appel téléphonique, en début de semaine dernière, a tout changé. "Une équipe de Paris était à la recherche d’une athlète scolaire pour compléter une équipe de relais mixte U20 afin de participer aux Championnats de France de la discipline, détaille son papa Gert. Dans ce club, on retrouve également une autre Belge, Elise Vanderelst. Cette dernière a regardé les résultats des Championnats de Belgique et a contacté les trois premières. La lauréate a décliné, la deuxième n’a pas répondu et c’est finalement Iris qui a reçu un appel. D’abord, elle a cru à un message piraté. Mais après vérification auprès d’Élise, c’était bien vrai."