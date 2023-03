C’est probablement la phrase qu’on a le plus entendu juste après le jogging Saint-Martin et Sainte-Reine, qui était également la première étape du Challenge condrusien. Et si c’est vrai que les conditions étaient excellentes, ce samedi après-midi, la campagne nandrinoise portait encore les stigmates de la météo pluvieuse des jours précédents. Et d’ailleurs, ces conditions boueuses n’auraient-elles pas facilité la tâche des traileurs ? C’est en tout cas l’un d’entre eux, Sébastien Este, du WACO, qui s’est imposé sur le 13 km en 00 :47 :29. "C’est vrai que le parcours était sympa et roulant mais rendu beaucoup plus technique et difficile à cause de la boue, explique le principal intéressé. J’aurais limite dû venir avec mes chaussures de trail", s’amuse-t-il.

S’il n’a pas eu spécialement de facilités à négocier les zones boueuses, ses adversaires ont rencontré encore plus de difficultés. "J’ai profité des parties moins évidentes pour prendre les devants."

Et en plus, il n’était pas venu à Nandrin pour gagner. "J’avais décidé de courir ici, à la sortie de l’hiver, pour travailler la vitesse, avant de débuter les trails un peu plus longs. Ça m’a permis de valider le travail hivernal. Je suis donc assez content."

Du côté des dames, pas d’énorme surprise sur le 13 km puisque c’est tout simplement la lauréate en titre du Challenge condrusien, Manon Lambotte, qui s’est imposée en 00 :56 :53. "J’ai eu du mal aujourd’hui. J’ai vraiment dû me donner à fond jusqu’au bout pour arriver première." Elle a également eu quelques démêlés avec la boue. "Ça glissait fort, surtout dans les bois au début. Et ça, malgré le fait que j’avais pris des chaussures adaptées." La boue n’a d’ailleurs pas été la seule difficulté. " Le parcours était également vallonné sur la fin, avec la chaussée romaine."

Et avec une aussi bonne entrée en matière, il y a de quoi viser une nouvelle victoire sur le Challenge en 2023, non ? "Oui, peut-être. Je verrai si j’aurai le temps de faire toutes les courses avec les examens."

Sur le 6 km, c’est Romane Rasquin, du club d’athlétisme de Huy, qui a triomphé chez les dames. "Je savais que j’allais faire un bon résultat. Je voulais atteindre le podium, mais je ne visais pas spécialement la victoire." Mais ça s’est finalement plutôt très bien passé. Et ce, même si, "je n’avais pas de chaussures adaptées pour courir dans la boue".

Du côté des hommes, la course a été remportée par Valentin Grégoire.