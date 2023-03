Football (P4B): Dimitri Lawarree ne restera pas à Poulseur où l’équipe devrait arrêter

Dimitri Lawarree ne sera plus le T1 du GD Poulseur la saison prochaine. "L’équipe devrait normalement arrêter, explique l’intéressé, à la recherche d’un nouveau défi. Après 4 ans à Anthisnes et Xhoris, j’aimerais apprendre à un plus haut niveau comme T2 ou entraîneur des gardiens. Je reste ouvert à toutes les propositions, comme T1 en P3 ou P4." Le message est passé.