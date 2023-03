Football (P4A): Julien Pasquiers prend enfin du plaisir à Couthuin B

"Je dirais que cela fait un bon mois qu’il explose", estime, de son côté, Justin Radoux.

Signant une première période étincelante face à Hannut B, le numéro 8 lance en profondeur ses ailiers à de multiples reprises et manque de peu de pouvoir compter deux passes décisives dans sa colonne de statistiques.

"Je tente beaucoup plus, commente le petit frère de Sébastien et Romain. Je devais m’adapter à cette quatrième provinciale et ça passe par la hargne lors de duels. Je ne vais pas dire que je m’en fous d’aller au contact, mais il est clair que je n’hésite plus comme avant."

Comment comprendre d’où vient l’élégant milieu de terrain lorsqu’on le voit jouer tout en décontraction sur une pelouse provinciale ? "Je ne saurais pas moi-même l’expliquer, avoue le Couthinois. Est-ce dû au fait que j’avais tendance à m’effacer ? Peut-être. Il est vrai que je faisais le strict minimum et ne voulais prendre aucun risque. Mais cette époque est révolue. Désormais, je prendrai ma chance. Il n’y a plus de place pour le doute. Je me sens libéré et je peux enfin dire que je prends du plaisir en jouant au football."

Le déclic face à Strée B

Le déclic est là et ne partira pas d’aussitôt. "Depuis la rencontre face à Strée B, voire celle juste avant, note Julien Pasquiers. Je joue sans complexe. Et puis, lorsque tout le monde se bat, c’est plus simple pour moi et les répercussions sont forcément positives. Dorénavant, je tenterai d’apporter ma pierre à l’édifice."

Les prochaines équipes de la série sont prévenues et devront être attentives à ce jeune Couthinois. Le milieu de terrain ne laissera plus la chance aux autres joueurs de s’exprimer. Chaque terrain sera le sien et l’endroit de son prochain crime, ou plutôt devrons-nous dire exploit.