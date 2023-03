Football (P4A) - David Jeunehomme ne prolongera pas à Limont: "La fin d’un cycle"

Alors que Limont livre une excellence saison en P4A, le coach David Jeunehomme a pris sa décision pour le prochain championnat. "Je ne resterai pas, même si le club rejoint la P3, dit-il. C’est tout simplement la fin d’un cycle après trois saisons. Je tiens à remercier le comité et le président Robert François pour tous les moments passés. Il n’y a aucun problème et on se quitte en bons termes."