Waremme: deux renforts

Pour aller à Seraing, la lanterne rouge, Henri Verjans ne pourra pas compter sur Martin Saint-Mard. "Il a reçu un coup direct", note le coach. A noter que François Ledure et Dean Denruyter évolueront chez les Stadistes. Au contraire d’Issam Charef et Zakaria Cheriet qui ont décidé de partir.

Solières: Verbist toujours sous surveillance

Sérieusement blessé jeudi passé à l’entraînement, Christopher Verbist est toujours à l’hôpital. "Il est toujours très affaibli, déplore David Pauly. Andy Lokando et Amine Jiyar sont encore incertains."

Verlaine: tout le monde est là

Pas de blessé chez les Taureaux à quelques jours du derby face à Stockay.

Stockay: Libert s’en va

Pour recevoir Verlaine, les Stockalis évolueront sans Bernier (blessé) et Pannier (à l’étranger). A noter que Simon Libert rejoindra La Calamine la saison prochaine. De son côté, Lucas Alfieri, s’est vu infliger un match de suspension avec sursis par l’ACFF.

Warnant: sans Cavillot et Biatour

Pour affronter Hamoir, Stéphane Jaspart ne pourra pas compter sur Cavillot et Biatour. "Le premier est sorti à la pause la semaine dernière et Arnaud s’est blessé au genou contre Acren", commente le coach des Verts.

Hamoir: RAS

Rien à signaler chez les Rats où tout le monde est présent.

D3 ACFF

Huy: Yll Vitija promu

Frantim et Eeke sont de retour de suspension, alors que Pantot, Obaker et Passarello sont toujours blessés. On notera également que c’est le jeune Yll Vitija qui entrainera l’équipe espoirs de l’Union Hutoise la saison prochaine.

Provinciale 1

Wanze/Bas-Oha: deux blessés

Les Sucriers seront toujours privés de Neerdael et Henrotte pour défier Hombourg. "Le reste du noyau est opérationnel", explique Jean-Yves Mercenier.

Faimes rapatrie Nicolas Bauduin

Les Étoilés ont acté le retour de Nicolas Bauduin, qui évoluait à Vaux-Noville cette saison. "Je suis heureux de revenir à la maison, le club sera compétitif", dit-il. Pour recevoir Ougrée, Faimes sera décimé. Venner et Massart sont suspendus alors que Hauteclair, G. Vinchent et Zarnowski sont blessés. "Thibaud Halleux souffre d’une appendicite", précise Jean-Michel Pasleau.

Geer attire Max Julin

Nouveau renfort pour Geer qui s’est attaché les services de Max Julin, l’attaquant de Waremme. Pour recevoir Beaufays, les Geerois évolueront sans Maxim et Bruno Philippe, Bourhiss et Delvaux tous suspendus. "Vrijdags a recommencé les entrainements alors que Brassine reprendra, lui, mardi", pointe Nicolas Henkinet.

Fize s’offre un défenseur

Les Fizois ont acté l’arrivée de Willam Diederen, un défenseur actif à Verviers (P2C). Pour défier Elsaute, Fize devra faire sans Eyckmans et Wagemans (suspendus), alors que Mattiuzzi, Nzembo et Firquet sont absents.

Hannut: plusieurs blessés

Les Hannutois seront privés ce week-end de Cossalter, S. Henrot et Formica blessés. "Racz et moi sommes malheureusement malades", déplore Marco Crotteux.