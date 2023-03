Basket-ball (dames): Florence François quittera Waremme B

Une différence qui ne s’est pas faite au niveau physique puisque l’ABC était aussi diminué avec seulement 7 joueuses. D’ailleurs, le premier quart avait permis aux Mosanes de prendre le contrôle dans le sillage d’une Fontaine simplement impériale tout au long de la rencontre.

Maintenant, très clairement, alors que les locales pouvaient s’appuyer sur Francçois, Belli, Withofs et Hertay pour alimenter le marquoir, les Hutoises n’avaient pas assez de joueuses impactantes offensivement.

Maintenant, plus que le derby, c’est l’actualité en coulisses qui est importante pour les Wawas. "Nous avons proposé un jeu collectif aussi bien défensif qu’offensif. Même aux temps morts, à part les féliciter mes joueuses, je n’avais pas grand-chose à dire. C’ était un réel plaisir, expliquait Florence François. J’ai annoncé que je ne continuerai pas avec le groupe l’année prochaine. La décision fut très compliquée à prendre, je quitte un groupe d’amies avec qui j’ai tellement partagé. Mais depuis décembre, j’ai repris l’équipe d’Alleur (R2) et je conserverais ce groupe. Au niveau familial, il m’aurait été difficile de continuer à m’investir à 100% dans les deux équipes. Sarah Belli viendra avec moi et le club est toujours à la recherche d’un coach et d’arrivées pour l’équipe."

A noter que Waremme recevra Blegny en match d’alignement ce jeudi soir à 19h.

QT: 12-15, 19-8 (31-23), 14-7 (45-30), 16-12.

WAREMME : François 20, Sauvage 0, Dessy L 2, Belli 11, Whitofs 13, Hertay 9, Bonnechere 6.

HUY: Vercauteren 0, Humblet 6, Fontaine 25, Brunelli 2, Berghmans 7, Genon 2.