Basket-ball (dames, analyse): en R1, Huy s’incline dans le match au sommet

En R2, Haneffe n’a pas vraiment eu de citer lors de la venue de Haneffe (top 4). "Un match à oublier au plus vite, nous avons été dominés dans tous les secteurs du jeu. Mais, ce qui me pose le plus problème, est l’envie et le manque de réaction. La suite va s’annoncer difficile avec la blessure de Müller et deux nouveaux départs en vacances", regrettait le coach Carton.