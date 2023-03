Officiel: la fusion entre Haneffe et Limont est actée, voici quand elle débutera

"Le comité du RSC HANEFFE et le comité de l’USH LIMONTOISE ont marqué leur accord pour une fusion entre les 2 clubs. Celle-ci sera effective au plus tard le 15 avril 2024 et le nouveau club débutera officiellement ses activités le 1er juillet 2024. Des réunions préparatoires se tiendront les prochaines semaines et prochains mois afin de mettre sur pied la structure du nouveau club tant sur le plan administratif que sportif et organisationnel", indiquent, dans un communiqué, les deux clubs concernés.