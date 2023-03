Football - P3A: Romain Kremer, l’éternel retour de la patte de l’expert

Mais depuis quelques semaines, le noyau de Crisnée est décimé par les blessures et les suspensions. Alors, pour aider son équipe, quoi de mieux qu’un joker de luxe prénommé justement Romain Kremer ? L’ancien joueur de première provinciale continue de s’entraîner quand il le peut, sans forcer, pour dépanner au besoin son équipe.

Et avec, en prime, un solide coup franc dont lui seul a le secret inscrit quelques minutes à peine après son entrée au jeu. "Il y a une petite faute sur moi et je prends le coup franc car je le sens bien. Au moment où je prends mon élan, je vois que le gardien anticipe donc je tente de shooter côté ouvert et une fois qu’elle part, je rends bien compte qu’elle va directement dans les filets. Ça fait du bien. C’est sûr que si je peux dépanner et aller claquer mon but, c’est pas mal. "

"L’appétit vient en mangeant"

Si les Mauves se sont imposés 7-1 contre une équipe qu’ils avaient par le passé souvent du mal à battre, ils viennent surtout d’enchaîner une septième victoire de rang et se replacent en vue du tour final soit via la dernière tranche, soit cette cinquième place espérée. "Pour le moment, ça ne peut pas aller mieux du côté de Crisnée. L’ambiance est incroyable, tout le monde écoute parfaitement les consignes et c’est ce qui fait la différence dans les résultats. Comme le disait souvent mon frère la saison passée, nous devons aborder match après match avec la même envie et si on peut arriver à accrocher le tour final, on le fera évidemment. Mais ça n’était pas l’objectif en début de saison. L’appétit vient toujours en mangeant."

Habitué depuis de nombreuses saisons à surprendre tout son petit monde lors de la deuxième partie de championnat, Crisnée ne déroge pas à la règle en cette saison 2022-2023. Et avec l’expérience des gars comme Philippe Florkin ou son adjoint, Crisnée semble une nouvelle fois parti pour se diriger comme le nouvel outsider à la montée, quelques mois seulement après n’être passé qu’à une rencontre de cet exploit.