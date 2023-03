Football (P3A) - Guillaume Courtois: "Wasseiges a su se relancer dès qu’il le fallait"

Si la victoire est surprenante au niveau du classement, dans les faits, la surprise n’est plus aussi grande. Malgré un 0/6 face à Couthuin et Lensois, on savait que Wasseiges était capable de se relancer et comme à leurs habitudes, les gars de Cédric Gratia ont fait le travail. "Nous savions que la semaine passée, nous avions fait la mauvaise opération. Quand il le faut, Wasseiges est à chaque fois capable de se relancer car nous avons un brin de concentration et d’envie supplémentaire. Nous faisons à chaque fois un meilleur deuxième tour mais malheureusement, on se met chaque année en difficulté sur le premier. Il va devoir y avoir un changement de mentalité si on veut un jour espérer se battre pour le Top 5. Après, à Wasseiges, on est une bande de copains qui profite et nous ne jouons pas pour une somme d’argent importante derrière. On veut d’abord s’amuser" conclu le sympathique ailier qui se préparait justement à aller courir sous la pluie à la fin de l’interview, preuve de son implication envers le club.