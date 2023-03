Football - P3A: À Racour, la crise s’intensifie et la menace de la relégation est désormais réelle

Car, si durant le premier quart d’heure, les Lincentois donnaient l’impression de pouvoir prendre le contrôle de la rencontre, le but de M’Hamdi a été l’iceberg qui a fait crasher le bateau des Rouge et Noir. Car à partir de ce moment-là, le spectateur n’aura plus rien vu de leur part, si ce ne sont des têtes basses et un sentiment, assez difficile à expliquer, d’abandon.