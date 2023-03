Dans cette optique, Enzo Noël avait pris le chemin de l’Espagne ce samedi pour y disputer un 10 kilomètres sur route de haute volée à Laredo. Bien lui en a pris parce que le Hannutois a amélioré sa meilleure marque personnelle sur la distance de quatorze secondes pour l’amener à 29: 36. "La première partie de la course s’est bien déroulée, détaille-t-il. Mais il a plu toute la course et ce n’était évidemment pas l’idéal pour courir. à la fin, j’étais vraiment trempé, les vêtements me semblaient lourds. Et puis, même si c’était moins fort qu’en Belgique, il y avait tout de même du vent. Notamment entre le cinquième et le septième kilomètre, dans une longue ligne droite. Je termine finalement seizième, en tête de mon groupe, mais je partais tout de même pour faire un chrono en dessous des 29 minutes. "

Et si la déception était bien évidemment présente, le frère d’Adrien tentait de retenir le positif de cette expérience. "Il faut quand même savoir se contenter d’une telle performance, insiste Enzo Noël. On veut toujours faire mieux, c’est sûr, mais ça reste un sport et c’est parfois compliqué de se surpasser. "

D’autant plus que cette escapade espagnole ne constituait pas un objectif en soi mais entrait dans la préparation de sa principale aspiration de ce printemps: le semi-marathon de Berlin, le 2 avril prochain. "Mon record est de 1h07: 20. Mon premier but est de le battre et j’aimerais bien partir sur des bases de 1h05, je pense que c’est vraiment possible. C’est d’ailleurs pour cela que je suis allé à Laredo. Dans ma préparation, j’avais envie de faire un très bon dix kilomètres et cela tombait bien, ça m’a permis de prendre du rythme. En plus, cela se mettait bien dans mon calendrier. Je voulais simplement faire de mon mieux. "

Et l’on peut dire que c’est réussi car ce n’est pas donné à tout le monde de courir cette distance en moins d’une demi-heure. Tout en améliorant son record personnel. Chapeau Monsieur Noël !