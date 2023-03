Basket-ball (TDM2) - Clément de Liamchine rayonne à Comblain: "J'ai mûri"

Une attitude que le coach comblinois salue. "J’ai remarqué les qualités de Clément depuis longtemps même s’il a connu quelques expériences malheureuses. Nous avons eu une discussion franche et claire avant d’entrer dans cette aventure. Et il est clair que cela porte ses fruits. Il a la mentalité adéquate pour relever un tel défi. Il a accepté d’être patient et de travailler pour franchir des étapes, ce que de nombreux jeunes ne savent plus respecter actuellement. Il fait désormais partie de nos rotations et je compte sur lui encore l’an prochain à l’étage supérieur", explique Ludovic Humblet.

Lancé après seulement 8 minutes face à Flénu dans une ambiance de feu et alors que le groupe n’était pas dans la meilleure des dynamiques, l’homme de 24 ans a participé à l’envolée des Comblinois vers la victoire. Une première étape avant l’énorme duel de ce week-end, en P2 pour tenter de battre Wanze et encore revendiquer la montée. "Je suis content de voir que mon frère a aussi trouvé un entourage positif pour s’épanouir à Wanze. Ils ont une très belle équipe mais je crois aussi en notre équipe. On espère vivre un grand moment et que le meilleur gagne. On a vécu un match sans au pire moment ce week-end contre Aywaille, à nous à nous reprendre", termine un Clément de Liamchine métamorphosé.