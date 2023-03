Basket-ball (P3A): Les Villersois se mettent à l’abri grâce à leur succès face à Hamoir

Et les premières minutes allaient être indécises et disputées. Avec un Dodémont s’imposant dans la raquette et à distance, les locaux étaient en réussite mais Hamoir répliquait avec Louis et Lejeune précis à distance. Les paniers s’enchaînaient et les Rats faisaient 20-21 avant la pause entre les deux quarts.

Ensuite, dans ce deuxième quart, la décision allait se faire car les troupes de Gary Pire allaient baisser en réussite. Tout l’inverse de locaux continuant sur leur lancée avec le duo Dzuba – Delbrouck entrant en scène pour alimenter le marquoir alors que la défense ne concédait plus que douze malheureux points. Malgré Quintart, les visiteurs avaient bloqué et se retrouvaient à -9 à la pause.

Cette dizaine de points entre les deux équipes allait demeurer jusqu’au coup de sifflet final. Car, si Hamoir reprenait bien le second acte avec les paniers de Coumanne, Wattiaux et un Pesche retrouvant le chemin de l’anneau, les Villersois répliquaient collectivement afin de garder les devants.

Dans le dernier quart, un ultime basculement aurait été possible alors que les défenses dominaient le jeu. Mais les efforts d’un Louis bien dans son match ne servaient à rien, les deux bombes d’un Kakoulis sortant de sa boîte au meilleur moment et les deux nouvelles de Warenghien maintenaient constamment les locaux à flot.

Au classement, La Villersoise B fait donc coup double, prenant deux victoires et l’average d’avance. Hamoir reste donc avec Waremme C à cinq revers et n’a plus que Hannut B en point de mire une victoire devant.

QT : 20-21, 22-12 (43-33), 17-20 (60-53), 14-12.

LA VILLERSOISE B: Lecomte 3, Dzuba 6, Mercy 2, Warenghien 14, Kakoulis 10, Grevesse 2, Delbrouck 14, Gilmart 3, Dodémont 19.

HAMOIR : Artus 9 ; Louis 20, Wattiaux 5, Quintart 11, Lejeune 8, Coumanne 6 ; Pesche 6.