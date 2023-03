Basket-ball: le Waremmien Thibaut Petit quittera le Dynamo Kursk en fin de saison: "Je veux me rapprocher de ma famille"

Et cela se traduit encore par des résultats positifs depuis le début de la saison. Pourtant, son futur se fera ailleurs après deux saisons incroyables. "J’ai décliné une prolongation de contrat en début d’année. Ce n’est en rien suite à un souci au sein de ce club exceptionnel, structuré et où l’encadrement a été exceptionnel avec moi. J’ai eu tout ce que je recherchais quand j’ai pris le choix de rejoindre ce club historique. Le contexte international a changé la donne avec un mode de fonctionnement différent. Sans la coupe d’Europe, les occasions de voir ma famille ont été très réduites durant ces deux saisons et j’aspire à les retrouver de manière plus régulière. Je tenais impérativement à aller au bout de mon contrat et à relever les défis fixés avec ce club dans lequel je reviendrai peut-être un jour. Mon avenir n’est pas encore fixé."

Maintenant, la fin de saison est proche et ambitieuse.

"Nous venons de faire un grand pas pour décrocher la 2e place à deux matchs de la fin derrière l’intouchable Ekaterinburg. On enchaînera ensuite avec les quarts de finale des play-off où on aura, je l’espère, l’avantage du terrain jusqu’à la finale. Le championnat a été passionnant avec un resserrement des forces en présence, les équipes du top 6 se tenant dans un mouchoir de poche. La fin de saison s’annonce donc palpitante. Depuis la reprise en août, nous en sommes déjà à 47 matchs et il reste la phase finale."

Un rythme effréné et, on l’espère, dans quelques semaines, une participation à la finale des play-off pour notre représentant.