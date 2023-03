Basket-ball (analyse): Comblain trébuche au pire moment

Dans la lutte pour le titre en P2, le duel entre Wanze et Comblain a peut-être basculé. En effet, si les Sucriers de Tom Content ont parfaitement négocié leur déplacement dans la petite salle de Bellaire, Comblain a chuté en recevant Aywaille. Le match parfait des visiteurs et un jour sans des troupes de Maxime Princen. Pourtant, offensivement, tout avait débuté à la perfection puisque les locaux claquaient 50 unités à la pause. Mais les visiteurs étaient encore au contact (43 unités) puis tout allait basculer. Réussite en berne et défense passoire, une combinaison mortelle (26-46) mettant un coup d’arrêt à la remontée du Mailleux qui n’aura pas le choix ce week-end. Il devra aller créer l’exploit en terres wanzoises pour encore avoir une chance de montée.