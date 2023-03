Lucas Limbourg (Verlaine, D2 ACFF): "Stockay m’apporte la poisse"

Alors que l’on consommait les arrêts de jeu dans la partie entre Verlaine et Jette, Lucas Limbourg concédait une seconde carte jaune qui le privait naturellement du derby à Stockay. " Décidément, je ne peux pas jouer contre Stockay, ce club m’apporte la poisse, rigole le défenseur central. La défunte saison, j’étais aussi suspendu pour le duel entre voisins. Je trouve que l’arbitre a vite dégainé le second carton jaune. Honnêtement, l’attaquant adverse pousse trop le ballon et je passe devant lui. Dommage, j’étais bien revenu comme titulaire dans l’équipe. J’espère encore avoir l’occasion d’être dans le onze de base. Jusqu’à présent, je compte avoir eu entre 1300 et 1400 minutes de temps de jeu (NDLR: 1366 minutes pour être précis). Le noyau est conséquent. Il faut chaque semaine se remettre en question pour avoir sa chance. En ce qui concerne la saison prochaine, je ne connais pas encore les intentions du club. Pour ma part, je suis toujours à Verlaine. Je donnerai tout pour que le club rejoigne la N1. Mais nous n’avons plus guère droit à l’erreur malgré les gros déplacements qui s’enchaînent … (NDLR: Stockay, Warnant, Waremme et Tubize). Ce n’est pas triste en effet…